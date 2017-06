Daniel Ozon został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa JSW



Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oddelegowała Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności prezesa - na okres od 8 czerwca do 7 września 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa JSW, poinformowała spółka.

"Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości" - czytamy w komunikacie.

Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora. W latach 1999 - 2004 był zatrudniony w Banku Handlowym Citibank, gdzie kierował działem restrukturyzacji oraz działem finansów handlowych, podano także.

Daniel Ozon od 4 sierpnia 2016 r. jest członkiem rady nadzorczej JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

