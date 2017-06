Beyrer podkreślił, że jego organizacja żałuje decyzji prezydenta Trumpa. "Utrata zaangażowania USA, znaczącej gospodarki, która odpowiada za 14 proc. globalnych emisji, budzi poważne wątpliwości co do światowej zdolności do walki ze zmianami klimatycznymi. Pomimo decyzji USA cofnięcie się w walce o ochronę klimatu nie jest alternatywą. UE powinna pozostać w pełni zaangażowana we wprowadzanie w życie porozumienia paryskiego. Mamy nadzieję, że decyzja USA nie będzie miała wpływu na zobowiązania innych krajów, zwłaszcza dużych gospodarek" - podkreślił w komentarzu Beyrer.

BusinessEurope wezwała decydentów UE do jak najszybszego zaangażowania się w dialog z środowiskiem biznesu w UE, aby ocenić konsekwencje amerykańskiej decyzji. "Trzeba kontynuować rozmowy z USA dotyczące kwestii energetycznych i klimatycznych. Potrzebne będą inne formy współpracy" - podkreślił Beyrer.

Trump ogłosił w czwartek wycofanie USA z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, co jest spełnieniem jego obietnicy, że będzie przedkładał interesy amerykańskich pracowników i konsumentów nad inne.

Trump oświadczył, że decyzja ta "nie będzie miała dużego wpływu" na klimat. Ocenił, że koszty tego porozumienia ponosili dotąd amerykańscy podatnicy i firmy w USA. Podkreślił, że rezygnacja z zobowiązań wynikających z umowy będzie korzystna dla amerykańskiego sektora energetycznego i przemysłu.

Przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumienie ratyfikowało dotąd 147 państw. USA uczyniły to we wrześniu ubiegłego roku, zobowiązując się do działań na rzecz ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do poziomu niższego niż 2 stopnie, a jeśli to możliwe do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną. Wymaga to zredukowania globalnej emisji gazów cieplarnianych, w której udział USA wynosi według porozumienia paryskiego 17,89 proc. Wyprzedzają je pod tym względem tylko Chiny z udziałem rzędu 20,09 proc.

BusinessEurope to stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli, założone w 1958 r. Organizacja skupia 40 federacji gospodarczych z 34 krajów europejskich.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)