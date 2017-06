Obchody odbędą się od 19 do 29 czerwca pod hasłem „Zaczęło się w Radomiu”. "Radomski protest robotniczy to bardzo ważny przystanek w drodze do wolności Polaków. Gdyby nie Czerwiec’76 nie byłoby Solidarności’80 i zrywu niepodległościowego" - podkreślił w piątek na konferencji prasowej prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Honorowy patronat nad obchodami objęła premier Beata Szydło. Główne uroczystości zaplanowano na 25 czerwca.

19 czerwca odbędzie się uroczystość nadania Radomskiemu Centrum Onkologii imienia Bohaterów Radomskiego Czerwca’76. „Będziemy mieli żywy pomnik: szpital, który ratuje ludzkie życie i ludzie, którzy oddawali swoje życie dla dobra Polski” - powiedział prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec'76 Stanisław Kowalski, dziękując dyrekcji szpitala za tę inicjatywę.

W ramach obchodów zaplanowano także m.in. dwudniowy festiwal filmowy Czerwiec’76. Jego istotą jest prezentacja filmów dokumentalnych i dokumentów fabularyzowanych, których tematyka skupia się wokół takich wartości jak tolerancja, solidarność, poszanowanie praw i wolności człowieka.

Będzie także widowisko multimedialne z udziałem zespołów T.Love i Sztywny Pal Azji oraz piknik historyczny, któremu mają towarzyszyć wystawy, występy i pokazy m.in. pojazdów z czasów PRL.

W ramach obchodów zaplanowano również imprezy sportowe - półmaraton Radomskiego Czerwca’76, turniej bokserski, trzeci etap Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Szef radomskiej „Solidarności” Zdzisław Maszkiewicz podkreślił, że przedstawiciele Radomia wezmą także udział w sierpniu, w obchodach 41. rocznicy śmierci kapłana radomskiego Czerwca 1976 ks. Romana Kotlarza w Koniemłotach (Świętokrzyskie), gdzie urodził się duchowny i gdzie znajduje się Ośrodek Dokumentacji Życia i Działalności kapłana.

Prezydent Radomia zapowiedział, że miasto przygotowuje się już także do okrągłej - 45. rocznicy Czerwca’76. „Chcielibyśmy, aby w 2021 r. w Radomiu odbyła się premiera filmu fabularnego o radomskich wydarzeniach Czerwca’76” - stwierdził Witkowski, dodając, że miasto prowadzi na ten temat rozmowy z producentami filmowymi.

25 czerwca 1976 r. na ulice Radomia w proteście przeciw planowanym przez rząd podwyżkom cen żywności wyszło 20-25 tys. ludzi. Doszło do starć z milicją i oddziałami ZOMO. Według IPN zatrzymano 654 osoby. Tzw. sądowym trybem postępowania objęto 255 osób, a orzeczone kary pozbawienia wolności sięgały 10 lat.

W związku z udziałem w proteście pracę straciło ok. 900 radomian, przede wszystkim pracowników Zakładów Metalowych. Tragiczną konsekwencją protestów było bezprawne bicie zatrzymanych na tzw. ścieżkach zdrowia (szpalery milicjantów bijących ludzi pałkami), które stały się swoistym symbolem Czerwca'76. Zaczęły się także represje wobec uczestników protestu i ich rodzin. Wsparcia udzielali im przedstawiciele powstałego we wrześniu Komitetu Obrony Robotników. (PAP)