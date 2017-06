"W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomego wycofania się Ministra Obrony Narodowej oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizowania międzynarodowych pokazów lotniczych w 2017 roku w Radomiu wyjaśniamy, że zarówno MON jak i Wojsko Polskie były i w dalszym ciągu są gotowe współorganizować to przedsięwzięcie" - napisała w komunikacie skierowanym do PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz.

Dodała, że w ramach przygotowywanych na sierpień 2017 r. pokazów lotniczych strona wojskowa planuje zorganizować również dużą wystawę sprzętu wojskowego, w tym m.in. samolotów, śmigłowców, czołgów, pojazdów opancerzonych oraz innego uzbrojenia.

Według rzeczniczki Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ograniczyło program pokazów lotniczych do jednego dnia na prośbę prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.

Pęzioł-Wójtowicz poinformowała, że na czwartkowe posiedzenie rady Miejskiej w Radomiu Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało "wszelkie niezbędne materiały dotyczące programu pokazów – w formule jednodniowej, o którą zabiegał prezydent Radomia".

W czwartek w Radomiu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej; termin uzgodniono z przedstawicielami DGRSZ, którzy mieli przedstawić radnym program tegorocznej imprezy lotniczej w Radomiu.

Prezydent Radomia poinformował jednak radnych, że w czwartek rano otrzymał pismo od koordynatora ds. Air Show z ramienia DGRSZ, który wyjaśnił, iż nie będzie go w Radomiu, bo "nie otrzymał upoważnienia od przełożonych do udziału w sesji". Jednocześnie przedstawiciel wojska oświadczył, że "wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prezydenta i dążąc do minimalizacji kosztów przedsięwzięcia" podjęto decyzję o przeprowadzeniu 27 sierpnia jednodniowych pokazów lotniczych. W imprezie miałyby wziąć udział jedynie polskie samoloty wojskowe. Pismo udostępniono radnym i dziennikarzom.

"Z tego pisma wynika jednoznacznie, że Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show, które były planowane na 26 i 27 sierpnia, po prostu się nie odbędą. W to miejsce zaproponowano jednodniowy piknik lotniczy" - oświadczył Witkowski. "My, mieszkańcy Radomia, zostaliśmy przez ministerstwo i pana ministra potraktowani zupełnie niepoważnie" - uznał Witkowski.

Pytany przez dziennikarzy, czy miasto przystąpi do organizacji tegorocznego pikniku lotniczego, powiedział, że na razie nie zna szczegółów organizacji tej imprezy. "Ale dziś, gdybyśmy się zdecydowali na taką imprezę, to bardzo poważnie zachwialibyśmy marką Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show, z których Radom jest dumny, i z których słynie" - stwierdził Witkowski.

Od wielu miesięcy władze miasta prowadziły z wojskiem rozmowy na temat Air Show - największej imprezy lotniczej w kraju, organizowanej w tym mieście co dwa lata. W październiku 2016 r. szef MON Antoni Macierewicz podczas wizyty w Radomiu zapewniał, że Air Show odbędzie się w tym mieście w 2017 r. W grudniu wojsko poinformowało, że impreza zostanie przeniesiona na 2018 rok i uświetni obchody 100-lecia polskiego lotnictwa. Pod koniec ub. roku pojawił się pomysł zorganizowania jednodniowych pokazów. Lokalni politycy PiS mówili jednak, że obietnica szefa MON jest aktualna i w Radomiu odbędzie się Air Show.

Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju. Od 2003 r. pokazy odbywają się co dwa lata. Ostatnio imprezę zorganizowano w sierpniu 2015 r. Pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników lotnictwa. W 2015 roku podczas ostatniej edycji imprezy przez dwa dni podniebne ewolucje obserwowało ok. 180 tys. osób. W sumie w imprezie wzięło udział ok. 260 samolotów i śmigłowców z Polski i 19 innych państw.

Organizatorami pokazów byli: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, miasto Radom, Aeroklub Polski, Port Lotniczy Radom i Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT. Pierwsze Air Show zorganizowano w 1991 r. w Poznaniu, potem pokazy odbywały się w Gdyni, Bydgoszczy i Dęblinie. Od 2000 r. Air Show odbywa się na radomskim lotnisku. (PAP)