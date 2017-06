Policja poinformowała, że około 350 osób, przede wszystkim rodzin, zostanie przewiezionych do obozu w Tebach, pozostali będą odwiezieni do obozu w Derveni, ok. 140 km na zachód od stolicy. Ewakuacja migrantów przebiegła sprawnie, nie odnotowano żadnych incydentów - poinformowała policja.

Kompleks Hellenikon został zamieszkany przez migrantów ponad rok temu, kiedy policja przerzuciła tam setki osób z grecko-macedońskiej granicy. Na terenie obiektu przebywało wtedy ok. 3 tysięcy migrantów. Z czasem większość z nich została przewieziona do innych obozów zorganizowanych przez greckie władze.

W ostatnich miesiącach migranci oraz greccy aktywiści kilkakrotnie demonstrowali na lotnisku Hellenikon przeciwko warunkom życiowym panującym w tym prowizorycznym obozie. Obrońcy praw człowieka określali warunki na lotnisku jako opłakane i niegodne. Większość migrantów koczowała w namiotach w byłych terminalach lotniska, dochodziło do aktów przemocy i przestępstw.

Teren, na którym znajduje się byłe lotnisko krajowe i budynki wzniesione na igrzyska olimpijskie, będzie przekazany w ręce prywatnych inwestorów. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2004 roku na terenie kompleksu walczono o medale m.in. w hokeju, kajakarstwie czy szermierce. Koszt projektu modernizacyjnego obiektu, który zakłada budowę parku, kompleksu handlowo-rozrywkowego i hoteli, szacuje się na 7 mld euro. Rząd od dawna obiecywał przekazanie obiektu inwestorom, lecz miał trudności z przekonaniem migrantów do przeniesienia się do innych obozów. Wielu migrantów, głównie Afgańczyków, którzy nie spełniają wymogów programu relokacyjnego, obawia się, że zamieszkanie w dalszej odległości od Aten jeszcze bardziej utrudniłoby opuszczenie Grecji. Do programu relokacyjnego kwalifikują się tylko Syryjczycy, Erytrejczycy i Irakijczycy.

Grecja jest głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i migrantów, którzy przedostają się z Turcji z zamiarem udania się do bogatych krajów UE szlakiem bałkańskim. Około 60 tys. uchodźców i migrantów zmierzających na północ kontynentu utknęło w Grecji po podpisaniu w marcu 2016 roku porozumienia migracyjnego Ankary i Brukseli. Porozumienie między UE i Turcją przewiduje wydalanie do tego kraju wszystkich migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Grecji, a za każdego Syryjczyka wydalonego z UE ma przybywać legalnie do Unii inny Syryjczyk. UE zgodziła się także na pomoc finansową i zniesienie wiz unijnych dla obywateli Turcji.