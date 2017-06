O tym, że Katowice zorganizują szczyt klimatyczny ONZ w 2018 roku poinformował w czwartek minister środowiska Jan Szyszko.

„To wydarzenie absolutnie bez precedensu w tym regionie. Możemy się spodziewać kilkudziesięciu tysięcy gości, kilkadziesiąt głów państw, bardzo wielu zacnych ludzi. Być może będą zapadały najważniejsze decyzje, nie tylko dla regionu górnośląskiego, ale dla całego świata” - powiedział podczas konferencji prasowej wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Dodał, że jest bardzo dumny. „To naprawdę ogromny zaszczyt móc być gospodarzem tego regionu podczas tak ważnego szczytu klimatycznego” - oświadczył.

Wieczorek zaznaczył, że organizacja takiego wydarzenia w Katowicach pokazuje, jaki potencjał drzemie w tym mieście i regionie oraz jest świadectwem przemian, jakie dokonały się w ostatnich latach. Miasto i region, kojarzone z przemysłem ciężkim teraz stawiają na nowoczesne technologie i usługi. Symbolem tych zmian – dodał wojewoda – są nowe gmachy, jak Międzynarodowe Centrum Kongresowe, czy Muzeum Śląskie.

Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba przypomniał, że miasto złożyło aplikację w sprawie organizacji szczytu klimatycznego pół roku temu. W tym czasie przedstawiciele resortu środowiska i ONZ dwukrotnie składali na Śląsku wizytę, by ocenić potencjał gastronomiczny, transportowy i całą infrastrukturę.

„Przedstawiciele delegacji szczególnie zwrócili uwagę na to, jaką przemianę przeszły w ostatnich latach Katowice, przyszła metropolia i cały region” - powiedział Skiba. Ocenił, że organizacja szczytu to ogromny sukces Katowic, pracowników urzędu miasta, spółki PTWP, która zarządza Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Spodkiem, ale także przedstawicieli rządu, marszałka województwa i wielu instytucji. Dziękował za to, że wszyscy w tej sprawie „mówili jednym głosem”.

Prezes spółki PTWP Wojciech Kuśpik powiedział, że jest spokojny jeśli chodzi o jakość infrastruktury oraz mobilizację wszystkich tych, którzy będą współorganizowali szczyt. „ONZ jednoznacznie ocenił potencjał miasta, regionu – infrastrukturę, jaką posiadamy – nie tylko jako wystarczającą, ale taką, która jest na bardzo wysokim poziomie. W niektórych momentach byli zaskoczeni tym, czym dysponujemy” - powiedział Kuśpik PAP.

Choć PTWP od lat organizuje duże imprezy, gromadzące tysiące gości, jak Europejski Kongres Gospodarczy, Kuśpik zaznaczył, że szczyt będzie wydarzeniem o dużo większej skali i prestiżu. Jego zdaniem będzie ono oznaczało olbrzymi impuls dla miasta i regionu. „Trzeba się mocno wziąć za pracę, ale myślę, że damy radę i efekt będzie zaskakująco pozytywny” - podsumował prezes.

„Dziś nie wiemy, w jaką dynamikę wejdzie ten szczyt, ale już dzisiaj dla naszego regionu ma to ogromne znaczenie – związane z kwestiami klimatycznymi, energetycznymi, bo to nas szczególnie tutaj na Śląsku bardzo interesuje” - powiedziała uczestnicząca w konferencji posłanka Izabela Kloc. Przekonywała, że na Śląsku inwestuje się w nowoczesne technologie, coraz częściej pojawiają się pomysły ograniczające niską emisję.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

W ramach szczytu w Polsce odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W imprezie ma wziąć udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów - politycy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

"Polska pragnie wykorzystać swoją prezydencję podczas COP (od końca grudnia 2018 r. do końca 2019 r.) do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. Cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej" - podkreślił minister Szyszko.