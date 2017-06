Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 89 senatorów. Żaden nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy będą wdrażać do polskiego prawa unijne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów, ropy i gazu na offshorze, czyli z dna morza. Polska miała wdrożyć te przepisy do połowy lipca 2015 r.

Resort środowiska w trakcie prac nad nowelą tłumaczył, że projekt został ograniczony jedynie do części dotyczącej wdrożenia unijnej dyrektywy offshorowej, a wyłączono z niego elementy gospodarcze. Pierwotny projekt zakładał m.in. nowe regulacje dotyczące wydobycia bursztynu; zmieniać miał też procedurę udzielania koncesji na wydobywanie ropy i gazu; czy wprowadzać procedurę udzielania koncesji węglowodorowych w formie "open door".

Nowela Prawa geologicznego i górniczego ma zwiększyć bezpieczeństwo wydobywania węglowodorów z morza, m.in. dzięki wprowadzeniu nowych mechanizmów reagowania w przypadku awarii. Nad bezpieczeństwem takiej działalności czuwać ma właściwy terytorialnie okręgowy urząd górniczy.

Nowe przepisy uwzględniają kwestie dotyczące m.in. dokumentów, które przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze złożami węglowodorów w polskim morzu będą musieli przekazać właściwemu organowi nadzoru górniczego; wprowadzenia obowiązku przesyłania do KE rocznego sprawozdania zawierającego informacje o instalacjach, incydentach, prowadzonych inspekcjach i dochodzeniach oraz wynikach działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP; wprowadzenia systemu niezależnej weryfikacji, systemu poufnego zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP; zmiany rozwiązań ustanawiających strefę bezpieczeństwa (podanie przypadków, kiedy możliwe jest wejście statków do strefy bezpieczeństwa).

Na szelfie kontynentalnym Unii Europejskiej jest w sumie ponad 600 platform wiertniczych, w tym prawie 400 instalacji brytyjskich. Tymczasem Polska ma trzy tego typu obiekty - dwa poszukiwawcze i jeden wiertniczy. Do krajów członkowskich, które posiadają najwięcej instalacji morskich można zaliczyć też Danię, Holandię i Niemcy oraz pozostającą poza UE Norwegię, których spółki kontrolują większość instalacji na Morzu Północnym.

Działalność związana ze złożami węglowodorów w granicach obszarów morskich RP nie jest rozwinięta - średnie roczne wydobycie ropy naftowej wynosi ok. 160 tys. ton, natomiast gazu ziemnego 17 mln m sześc. Dla porównania, roczne zużycie gazu w Polsce to ok. 15 mld m sześc. (PAP)