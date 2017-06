Za trzy miesiące rocznik 2004 pójdzie, w myśl zmian autorstwa Anny Zalewskiej, do siódmej klasy szkoły podstawowej. Zastanawiłam się więc, co byłoby gdybym poszła, zamiast jako sześciolatka, do szkoły normalnie, z rówieśnikami. Wtedy chodziłabym do ośmioletniej podstawówki i nie wydaje mi się, żeby to było takie straszne. Natomiast z rozmów koleżeńskich, przeprowadzonych przeze mnie z osobami, które obecnie są w szóstej klasie szkoły podstawowej, nie wyłania się z wizja zadowolenia z chodzenia tam (do szkoły podstawowej) dwóch, kolejnych lat. Mało kto z moich znajomych chciał o tym szczerze rozmawiać, bo wiadomo już, że nic po prostu się nie zmieni. Jednak nawet jak ktoś jest zwolennikiem reformy lub nie obchodzi go zmiana w systemie szkolnictwa, to i tak wie, że każdy przechodząc do gimnazjum zaczyna jakiś nowy rozdział w życiu. Dobry czy zły, zależy od danej osoby, szkoły, podejścia do nauki itd., ale wszyscy czujemy się tam dużo dojrzalej. Ludzie w nowej szkole szybciej dorastają, stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni, ponieważ muszą dostosować się do nowego otoczenia. Chociaż, bądźmy szczerzy, umieszczanie trzech roczników, przechodzących najtrudniejszy okres w swoim życiu do jednego budynku, nie jest dobrym pomysłem. Dlatego właśnie siódmoklasistom na 100% nie będzie najgorzej. Ale problem nie leży w samym systemie proponowanych zmian. Chodzi o to, czemu zmiany wprowadzane są tak szybko i czemu nikt nie zapytał o zdanie, a nawet nie porozmawiał z ludźmi, których najbardziej ta reforma dotyczy. Czy te właśnie osoby powinny w ogóle być królikami doświadczalnym polityków?

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

A co się stanie ze mną i innymi obecnymi pierwszoklasistami? Nie mamy pojęcia, co będzie, kiedy nie uzyskamy promocji do klasy drugiej. Za dwa lata podwójne roczniki zaczną naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Czy będziemy mieć wtedy szansę na naukę w liceum o wysokim poziomie nauczania? Poza tym, dlaczego część naszych nauczycieli zostanie zwolnionych (najprawdopodobniej osobiście stracę wychowawcę klasy), wbrew zapewnieniom Pani Zalewskiej, która twierdziła niejednokrotnie, że żaden nauczyciel nie straci posady?

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Sama posiadam jeszcze wiele pytań, które chętnie zadałabym Pani Minister Zalewskiej i myślę, że nie tylko ja jedna ich tyle mam. Może to już czas, żeby bardziej pomyśleć o codzienności setek tysięcy polskiej młodzieży. Szkole potrzebne są zmiany, ale trzeba je wprowadzać stopniowo z naszym udziałem. Realnym sprawdzam dla rządzących będzie decyzja o organizacji referendum, bo jak wiemy, wniosek z wymaganą liczbą podpisów został już zweryfikowany i czeka na rozpatrzenie przez Sejm.