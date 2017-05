Afganistan: Do 90 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu w Kabulu

Do 90 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu, do którego doszło w środę w pilnie strzeżonej dzielnicy dyplomatycznej Kabulu - podały służby informacyjne afgańskiego rządu. Był to jeden z najkrwawszych ataków terrorystycznych w afgańskiej stolicy.