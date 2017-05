Wiceminister zaapelował też do posłów PO by nie podważali zaufania do instytucji publicznych.

W poniedziałek media podały, że wojewoda zachodniopomorski – na polecenie ministra obrony - polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miast zbierać informacje o cudzoziemcach i polskich obywatelach innej narodowości. MON poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że administracja rządowa ma obowiązek zbierać dane statystyczne o obywatelach polskich i osobach, które nie posiadają obywatelstwa polskiego bądź posiadają kartę stałego pobytu. Według resortu, to standardowa procedura.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie, wiceszef MON Michał Dworczyk poinformował, że na zlecenie jednego z podmiotów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych, co dwa lata prowadzone są badania, a w ramach wytycznych specjalistycznych szefa tego zarządu pozyskiwane są dane o cudzoziemcach i polskich obywatelach innej narodowości.

"To się działo, to się dzieje i będzie się działo zgodnie z przepisami, zgodnie z zadaniami, które ma przed sobą postawiony resort obrony narodowej" - mówił Dworczyk. Zaprezentował też dokumenty, które, ocenił, "jednoznacznie wskazują na to, że działania prowadzone przez MON dzieją się od lat".

"Chciałem zaprezentować dane za rok 2013 i 2014 oraz za rok 2011, w których m.in. czytamy: charakterystyka mniejszości narodowych - to jest rok 2013 - na terenie województwa małopolskiego zamieszkuje ok. 16,5 tysiąca osób deklarujących narodowość niepolską. Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzenia ukraińskiego" - czytał Dworczyk. "Później są wymienione inne narodowości" - informował.

"Na terenie województwa występują stowarzyszenia i organizacje: m.in. Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Łemków z siedzibą w Legnicy, Zjednoczenie Łemków, itd. I każda narodowość w ten sposób jest opisana" - wskazywał. Przypominał, że w okresie, o którym mówił ministrami obrony narodowej byli kolejno Bogdan Klich i Tomasz Siemoniak.

"Biorąc po uwagę wypowiedzi parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, w tym również osób, które pracowały wówczas w kierownictwie MON, chciałbym powiedzieć, że jest to przejaw albo wyjątkowej niekompetencji i te osoby po prostu nie wiedzą, co się działo w wojsku, albo wyjątkowego cynizmu, polegającego na tym, że ci parlamentarzyści próbują straszyć Polaków, okłamując ich i podważając zaufanie do resortu obrony oraz wojska polskiego" - oświadczył Dworczyk. "Niezależnie od tego, jaki jest powód, jest to absolutnie kompromitujące dla parlamentarzystów Platformy" - ocenił.

"Bardzo was proszę, nie podważajcie zaufania do instytucji publicznych, nie podważajcie zaufania do wojska polskiego. Partykularny interes polityczny nie powinien powodować, że atakowane są polskie siły zbrojne, że atakowane jest ministerstwo obrony narodowej" - zaapelował wiceminister.

PO we wtorek poinformowało, że chce, by premier Beata Szydło na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawiła informację nt. zlecenia przez MON władzom samorządowym zbierania danych ws. cudzoziemców i Polaków innej narodowości. Według posłów Platformy jest to "skandaliczne zachowania ministra obrony", który chce inwigilować Polaków oraz dzieli polskich obywateli na lepszych i gorszych.

We wtorek Cezary Tomczyk (PO) ocenił, że MON zlecając zbieranie takich danych, przekroczył swe uprawnienia. B. wiceszef MSZ Rafał Trzaskowski (PO) uważa, że w ten sposób PiS "buduje swoją pozycję na strachu". B. szef MON Tomasz Siemoniak nazwał inicjatywę resortu obrony "szaloną i szkodliwą", a ponadto "rażąco" wkraczającą w kompetencje MSWiA i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego zdaniem, szef MON Antoni Macierewicz "buduje państwo w państwie". (PAP)