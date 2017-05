Jego zdaniem prezydent po raz kolejny złamał konstytucję. „W tym przypadku ułaskawiając osobę i osoby, co do których nie miał prawa na takie działanie” - mówił wiceszef POźródło: PAP autor zdjęcia: Radek Pietruszka

Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny złamał konstytucję, tym razem ułaskawiając osoby, co do których nie miał prawa na takie działanie – powiedział wiceszef PO Borys Budka. Odniósł się do uchwały Sądu Najwyższego ws. ułaskawienia w 2015 r. przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA.