Jak powiedział PAP rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak, najwięcej interwencji dotyczy czterech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Jak poinformował, w woj. zachodniopomorskim jedna osoba została ranna, spadająca gałąź złamała jej nogę.

Z najnowszych informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że ponad 15 tys. odbiorców nie ma prądu: najwięcej w woj. lubuskim - 9,3 tys. oraz w woj. wielkopolskim - 5,8 tys.

W ciągu najbliższych godzin nad prawie całym krajem mogą przechodzić burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 12 z 16 województw.

Jak prognozuje IMGW, w środę w czasie burz może spaść do 15 mm wody, a na południowym wschodzie kraju - do 20 mm. Siła wiatru ma wynosić w porywach do 80 km/h. (PAP)