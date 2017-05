Bochenek: Dane dot. m.in. cudzoziemców mają charakter głównie statystyczny

Dane, o które do władz samorządowych wystąpił wojewoda zachodniopomorski, dotyczące cudzoziemców i obywateli polskich innej narodowości mają charakter głównie statystyczny, to dane typowo ewidencyjne - powiedział we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek.