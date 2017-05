Nikulin, zatrzymany 5 października ub. roku w jednym z praskich hoteli we współpracy z FBI, może jeszcze odwołać się od decyzji sądu o ekstradycji do drugiej instancji. Ostateczna decyzja, czy wydać rosyjskiego hakera - a jeśli tak, to do którego kraju - będzie należeć do czeskiego ministra sprawiedliwości Roberta Pelikana.

Według wymiaru sprawiedliwości USA Nikulin dokonał ataków na sieć społecznościową LinkedIn oraz na serwery firm Dropbox i Formspring. W toczącym się przed sądem federalnym w Kalifornii postępowaniu oskarżony jest on o atak hakerski, kradzież i spiskowanie. CTK podaje, że w USA grozi mu 30 lat więzienia oraz grzywna w wysokości miliona dolarów.

Z kolei Rosja żąda, by Nikulin został wydany swej ojczyźnie. Rosyjska ambasada w Pradze oświadczyła zaraz po jego zatrzymaniu, iż działania USA w tej sprawie są "elementem obławy na rosyjskich obywateli na całym świecie i wmuszania własnej jurysdykcji obcym państwom".

Jak podawał czeski tygodnik "Respekt", Nikulin mógł zostać zatrzymany w Moskwie jeszcze w 2009 roku z powodu wyłudzenia za pośrednictwem internetu relatywnie niewielkiej kwoty 110 tys. rubli (7 tys. złotych), za co grozi dużo niższa kara niż w USA. Jednak zdaniem tygodnika nie postawiono mu nigdy zarzutów. Tygodnik pisał, że sugeruje to możliwość uzyskania bezkarności w zamian za współpracę z tajnymi służbami.

CTK informuje, że strona rosyjska ściga Nikulina za wyłudzenie w internecie 3 450 dol. Podaje także, że haker wolałby być wydany Rosji niż Stanom Zjednoczonym, ze względu na potencjalnie niższy wymiar kary.

Nikulin odrzuca oskarżenia o działalność hakerską i twierdzi, że dowodami na prawdziwość zarzutów wobec niego są wyłącznie zeznania agentów FBI. Utrzymuje, że FBI proponowało mu ugodę w zamian za przyznanie się, że włamał się do skrzynki pocztowej byłej sekretarz stanu USA i kandydatki na prezydenta Hillary Clinton, na rozkaz prezydenta Rosji Władimira Putina - pisze CTK.

Według czeskiej agencji adwokat Nikulina Martin Sadilek powiedział, że USA żądają ekstradycji hakera, gdyż liczą na jego zeznania obciążające prezydenta USA Donalda Trumpa.

Sędzia Jaroslav Pytloun, który wydał zgodę na ekstradycję, odrzucił sugestie, że sprawa ma podtekst polityczny. Jak zaznaczył, do zatrzymania hakera w Pradze doszło na długo przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi w listopadzie ub. roku. (PAP)

