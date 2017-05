Holandia była dotąd jedynym państwem UE, które nie ratyfikowało umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. W kwietniu 2016 roku w niewiążącym referendum ponad 60 proc. głosujących wypowiedziało się przeciwko ratyfikacji umowy, obawiając się, że otwiera ona drzwi do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Za przyjęciem ustawy było 50 członków Izby Pierwszej (senatorów), przeciwko głosowało 25. Za ustawą było m.in. dziewięciu z 12 senatorów Apelu Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA), choć partia ta była przeciwna, gdy w lutym ustawę przyjmowała Izba Druga (niższa). Unia Chrześcijańska (CU) również teraz poparła ustawę, choć w izbie niższej parlamentu była przeciwko.

W grudniu ub. roku holenderski rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji umowy, co stało się możliwe dzięki kompromisowi zawartemu wcześniej na szczycie UE w Brukseli. Przywódcy państw unijnych przyjęli wówczas deklarację, w której zapisano, że umowa nie jest wstępem do członkostwa Ukrainy w UE, nie zobowiązuje do obrony tego kraju ani nie otwiera unijnego rynku pracy dla Ukraińców - tłumaczył wówczas premier Holandii Mark Rutte.

Deklaracja unijnych przywódców wyjaśniająca, czym jest umowa - mająca na celu zacieśnienie dialogu politycznego oraz współpracy gospodarczej - pozwoliła rządowi w Hadze wybrnąć z sytuacji, nie ignorując obaw obywateli. Mimo to oponenci polityczni wskazywali, że forsując ratyfikację Rutte nie wsłuchał się w głos Holendrów.

„W najbliższym czasie Holandia przekaże dokumenty ratyfikacyjne do Brukseli. W dalszej kolejności Rada UE swoją specjalną decyzją uruchomi wprowadzenie w życie umowy stowarzyszeniowej z UE z całą mocą” - oświadczył w odpowiedzi na decyzję Izby Pierwszej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Szef państwa podkreślił, że pierwszy rok częściowego obowiązywania umowy pokazał, jak wysoki potencjał jest z nią związany.

"Nasz eksport do państw unijnych wzrósł prawie o jedną czwartą, o 24,5 proc. Ukraina stopniowo integruje się w europejskie życie polityczne w różnych sferach. Wejście w życie umowy stowarzyszeniowej, strefa wolnego handlu między Ukrainą i UE i likwidacja wiz (dla obywateli Ukrainy), która zacznie obowiązywać za dziesięć dni, to niezwykle ważne kroki na naszej drodze do zjednoczonej Europy” - powiedział Poroszenko.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził nadzieję, że proces ratyfikacji umowy zakończy się przed zaplanowanym na 13 lipca szczytem Ukraina-UE w Kijowie.

"Dzisiejsze głosowanie jest ważnym sygnałem ze strony Holandii i całej Unii Europejskiej dla naszych ukraińskich przyjaciół. Miejsce Ukrainy jest w Europie. Przyszłość Ukrainy to Europa" - oświadczył Juncker. (PAP)