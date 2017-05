Łódzkie: Kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie kobiety trafił do aresztu

Kierowca, podejrzany o to, że po pijanemu śmiertelnie potrącił rowerzystkę, trafił do aresztu. Do wypadku doszło w powiecie łęczyckim, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy ofierze. Podejrzanemu grozi kara do 12 lat więzienia.