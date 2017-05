Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia (w trzystopniowej skali) dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Alerty 1. stopnia obowiązują dla pozostałych województw - z wyłączeniem warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Jak prognozuje IMGW, w środę w czasie burz może spaść do 15 mm wody, a na południowym wschodzie kraju - do 20 mm. Siła wiatru ma wynosić w porywach do 80 km/h. (PAP)