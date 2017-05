Tłumy pożegnały Wodeckiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Tłumy krakowian i fanów przyszły we wtorek na cmentarz Rakowicki w Krakowie, aby pożegnać Zbigniewa Wodeckiego. Podczas pogrzebu kuzyn artysty odegrał na trąbce utwór "I did it my way" Franka Sinatry.