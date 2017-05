"Bilans ofiar zwiększył się do 16 zabitych i 75 rannych, w tym kobiet i dzieci" - podał przedstawiciel sił bezpieczeństwa.źródło: ShutterStock

Około 30 osób poniosło śmierć we wtorek w Bagdadzie w wybuchach dwóch samochodów pułapek; do jednego z zamachów przyznali się dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego (IS) - podały miejscowe władze. W obydwu zamachach rannych zostało ponad 100 osób.