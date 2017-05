PESA Bydgoszcz przekazała kolejny pociąg Link dla floty Polregio



Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - PESA Bydgoszcz przekazała dziś kolejny pociąg Link, który będzie jeździć w barwach Polregio - marki należącej do Przewozów Regionalnych. To jeden z pięciu pojazdów tego typu zakupionych dla Polregio i zarazem jeden z trzech, które będą kursowały na Pomorzu, podał przewoźnik.

"[Pojazdy] są nowoczesne, ekonomiczne, a dodatkową ich zaletą jest to, że posiadają specjalne strefy przeznaczone dla najmłodszych pasażerów, co jest nowością w segmencie przewozów regionalnych" - powiedział prezes Polregio Krzysztof Zgorzelski, cytowany w komunikacie.

Zaprezentowany dziś w Gdańsku nowy Link będzie jeździł na trasach prowadzących do Chojnic, m.in. ze Słupska,z Trójmiasta, Tczewa i Helu oraz ze Szczecinka, podano również.

Przewoźnik przypomina, że jeszcze w tym roku na polskie tory wyjadą kolejne z ponad 50 nowoczesnych składów. Wśród nich znajdą się zarówno zupełnie nowe, jak i kompleksowo zmodernizowane pojazdy.

"Zmiany, jakie zachodzą w firmie, to efekt pomyślnie prowadzonej przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu restrukturyzacji. W zeszłym roku, po raz pierwszy w swojej 15-letniej historii, spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich obszarach działalności, a zysk netto wyniósł 51,2 mln" - dodał Zgorzelski.

Pod koniec kwietnia na Dworcu Wileńskim w Warszawie odbyło się uroczyste odebranie przez spółkę od producenta pierwszego Linka. Już niedługo Linkami będą mogli podróżować także mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego, łódzkiego oraz lubuskiego, czytamy dalej.

Nowe Linki to dopiero zapowiedź większych zmian, jakie Polregio będzie przechodzić w ciągu najbliższych lat. Przewoźnik planuje, aby po 2018 roku, gdy zakończy się realizacja programu restrukturyzacji, w barwach Polregio pojawiło się jeszcze więcej nowoczesnych pociągów, podano także w materiale.

"Zgłosiliśmy zapotrzebowanie na ok. 230-240 nowych trzy- i czteroczłonowych składów elektrycznych oraz ok. 30 pojazdów o napędzie hybrydowym: elektryczno-spalinowym" - przypomniał także Zgorzelski.

W województwie pomorskim Polregio obsługuje średnio ponad 220 połączeń dziennie. Przewoźnik, poza obsługą aglomeracji trójmiejskiej i linii regionalnych, zapewnia także połączenia na trasach do sąsiednich regionów, np. do Bydgoszczy, Olsztyna oraz Elbląga.

Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ok. 1 800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. Przewozy Regionalne miały w 2016 r. 79,5 mln pasażerów.

(ISBNews)