Impulsy to niskopodłogowe pojazdy wyposażone m.in. w klimatyzację i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Ich wnętrze jest dostosowane do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także przewozu wózków i rowerów.

"Pierwszy pociąg z serii 17 Impulsów, które kupiliśmy po to, żeby flota na Pomorzu Zachodnim składała się tylko i wyłącznie z nowoczesnych pojazdów takich, jak ten postanowiliśmy pomalować w złotym kolorze" - powiedział na szczecińskim Dworcu Głównym krótko po wjeździe złotego pociągu zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. "Mam nadzieję, że będzie to wielka atrakcja, która zachęci do tego, żeby korzystać z Przewozów Regionalnych, a turystów do odwiedzenia Pomorza Zachodniego" - dodał Geblewicz.

Z kolei prezes spółki Newag, producenta Impulsów, Zbigniew Konieczek powiedział, że złoty pociąg jest pierwszym w Polsce i jak do tej pory jedyny pociągiem, który jest zgodny z TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności - PAP) z 2014 r., ale jest także zgodny systemem ECTS, czyli Europejskim Systemem Sterowania Pociągami poziomu pierwszego i drugiego.

ETCS jest częścią wdrażanego w UE systemu ERTMS, który ma zapewnić możliwość swobodnego poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw, czy maszynistów.

Za kilka dni złoty Impuls ma rozpocząć kursy po Pomorzu Zachodnim. Będzie go można spotkać m.in. na trasach nadmorskich. Nie będzie oznakowany w kolejowych rozkładach jazdy jednak zachodniopomorski urząd marszałkowski ma podpowiadać podróżnym, na jakich trasach i w jakich godzinach będzie można go spotkać.

Trzy Impulsy przekazane w poniedziałek to pierwsze z 17 pojazdów zamówionych we wrześniu 2016 r. Kontrakt gwarantuje dostawę 12 trzyczłonowych i pięciu czteroczłonowych pojazdów. Ponadto Newag ma dostarczyć również symulator do szkolenia maszynistów, którzy będą prowadzili pojazdy. Przetarg zakłada możliwość zwiększenia zamówienia o dodatkowe 13 pojazdów.

Wartość zamówienia wynosi ponad 250 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, pozostałe środki pochodzą z funduszu kolejowego i środków własnych województwa. (PAP)