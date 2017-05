W poniedziałek na konferencji prasowej organizatorzy rocznicowych obchodów poinformowali, że potrwają one do końca czerwca, a elementy religijne zaplanowano również w 30 parafiach całego Dolnego Śląska.

"Od środy zaplanowaliśmy peregrynację relikwii św. Jana Pawła II po 30 dolnośląskich parafiach. Sutanna, stuła oraz ampułka z kroplą krwi Ojca Świętego odwiedzi też mniejsze miejscowości w regionie" - powiedział rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. Rafał Kowalski.

Na czwartek 8 czerwca zaplanowano międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną "Czyńcie to na moją pamiątkę", która będzie poświęcona znaczeniu kultu Eucharystii w Kościele. Uczestnicy konferencji wysłuchają wykładów abp. Piero Mariniego z Watykanu, ks. prof. Rene Roux z Lugano oraz biblisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Henryka Witczaka.

Zaplanowano też dwie debaty. Pierwszą z nich, zatytułowaną "Prawda-zaufanie-wspólnota" będzie moderował dominikanin o. Maciej Zięba, który do dyskusji zaprosił ks. prof. Andrzeja Szostka, prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz aktorkę Joannę Szczepkowską.

Z kolei w debacie pt. "Jan Paweł II do wrocławian" obok o. Zięby wezmą udział też prof. Jan Miodek, dr Jacek Pluta i ks. prof. Grzegorz Sokołowski.

"Jan Paweł II powtarzał, by budować pomniki poprzez ludzi, w ich sercach. I te nasze rocznicowe obchody mają być pretekstem do tego, by przypomnieć sobie w debatach te wątki i sposoby papieskiego myślenia. Przez koncerty chcemy dotrzeć do młodych, mówiąc o tym ich językiem. A wszystkim innym uczestnikom dać taki oddech, dystans potrzebny do tego, by się oderwać od naszych bieżących podziałów" - powiedział o. Maciej Zięba.

W ramach obchodów zaplanowano dwa koncerty. Już w najbliższy piątek w Centrum Historii "Zajezdnia" zagrają m.in.: L.U.C., Tau, Bovska, Rebel, Babel Ensamble. Z kolei w sobotę 24 czerwca na placu przed wrocławską katedrą zaplanowano koncert symfoniczny utworów skomponowanych przez Michała Lorenca, a dedykowanych Janowi Pawłowi II.

Organizatorami obchodów są: Archidiecezja Wrocławska, Gmina Wrocław, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" oraz Instytut Tertio Millennio.

46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbył się we Wrocławiu między 25 maja a 1 czerwca 1997 r. i - zgodnie z życzeniem papieża Jana Pawła II - miał wymiar ekumeniczny. Szczególnym wydarzeniem był udział w modlitwie ekumenicznej prawosławnego patriarchy Moskwy Aleksego II. (PAP)