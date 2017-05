W pielgrzymce uczestniczył m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który jest z zawodu lekarzem chirurgiem. Razem z pielgrzymami modlił się biskup Stefan Regmunt - przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy episkopacie i członek Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia. „Mamy świadomość, że prawdziwa reforma służby zdrowia nie dokona się bez reformy nas samych, bez pogłębionej refleksji nad istotą naszego powołania i sposobu jego realizacji” - powiedział.

„Pragniemy modlić się o chrześcijańską postawę w swojej pracy, o sumienność w pełnieniu obowiązków, o szanowanie godności drugiego człowieka, ale także w intencji troski o ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o czyste sumienie dla właściwego rozwiązywania trudnych problemów dnia codziennego, o życie zgodne z Bożymi przykazaniami” – wskazał bp Regmunt.

Duchowny przypomniał, że polska służba zdrowia od lat boryka się ze zbyt małą liczbą personelu medycznego. „Starsze pokolenie odchodzi na emeryturę, a młodzi widząc, jak trudna jest to praca, wybierają inną drogę zawodową dla zapewnienia sobie spokojnej przyszłości” - powiedział.

Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki była niedzielna msza odprawiana na jasnogórskim Szczycie. Biskup Wiesław Szlachetka z Gdańska podkreślił w homilii, że przedstawiciele służby zdrowia pomagają ludziom od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a "ukierunkowanie na obiektywne dobro pacjenta stanowi fundament etyki lekarskiej".

„Ale dzisiaj można zaobserwować próby włączania działań niemedycznych, czyli takich, które nie są związane z lecznictwem, w zakres działań medycznych. I tu dochodzi do moralnego konfliktu. Podejmowane są próby włączenia do działań medycznych np. aborcji, eutanazji, procedur in vitro (...), antykoncepcji i innych działań, które działaniami medycznymi z natury nie są, gdyż zawsze pod jakimś względem godzą w życie” - powiedział bp Szlachetka.

Jak przekonywał, „sprzeciw sumienia chroni misję lekarza, posługę medyczną, stoi również na straży godności osoby pacjenta, bo jest to sprzeciw motywowany prawdziwą troską o jego obiektywne dobro”.

Przedstawiciele służby zdrowia byli jedną z kilku grup pielgrzymów, którzy w ten weekend modlili się na Jasnej Górze. Do częstochowskiego sanktuarium pielgrzymowali także m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, honorowi dawcy krwi i przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. (PAP)