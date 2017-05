Podczas przebudowy przejścia podziemnego przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu powstały pomieszczenia o powierzchni ponad 300 mkw., które zostaną przeznaczone na cele kulturalne i edukacyjne.

„Chcemy, by takich miejsc kultury było w mieście coraz więcej. Niedawno otworzyliśmy bibliotekę na dworcu kolejowym. To efekt tego, że w ubiegłym roku Wrocław sprawował tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wrocławianie potrzebują takich miejsc” - powiedział Jacek Sutryk, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych wrocławskiego magistratu.

Marcin Skrabka, który będzie kierował Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji, poinformował że będzie to placówka multimedialna, wyposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny, z dostępem do zasobów bibliotecznych poprzez e-czytniki.

„Będziemy mieli pięć stref, m.in. strefę relaksu, ale też i strefę gier i zabaw, warsztatów. Chcemy położyć duży nacisk na szkolenia i kreatywność, dlatego strefa gier, w której będziemy uczyć je tworzyć, będzie bardzo rozbudowana” - powiedział Skrabka.

Podkreślił, że centrum będzie adresowane nie tylko do młodych, ale zaplanowano również zajęcia np. dla seniorów. „Chodzi o to, by nie czuli się wykluczeni cyfrowo. U nas spokojnie będą mogli poznać tajniki smartfona, nauczyć się korzystać z zasobów bibliotecznych przez e-czytniki” - dodał Skrabka.

Przypomniał, że w 2004 r. we Wrocławiu powstała pierwsza w Polsce mediateka, a po kilkunastu latach takie placówki funkcjonują już powszechnie. Organizatorem centrum jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. (PAP)