1 czerwca odbędzie się spotkanie szefów Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego z pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum Pawłem Muchą. Chodzi o propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, który chce, by 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum ws. konstytucji. W tym samym terminie zgodnie z kalendarzem wyborczym przypada data wyborów samorządowych. PKW zasygnalizowała już problemy związane z organizacją referendum ogólnokrajowego i wyborów samorządowych jednego dnia.

Prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym w środę orędziu w rocznicę swego zwycięstwa w drugiej turze wyborów prezydenckich zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji. 11 listopada 2018 r. to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Szef PKW był pytany w sobotę w Polsat News o zbliżające się spotkanie z pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum. "Nie chcemy pana ministra do niczego przekonywać. Nie mamy takich intencji" - zapewnił Hermeliński.

Zwrócił uwagę, że PKW nie decyduje, czy wybory samorządowe i referendum mogą odbyć się tego samego dnia. "Decydują o tym uprawnione organy. My tylko chcemy poinformować, czy uprzytomnić panu ministrowi, i za jego pośrednictwem panu prezydentowi, jakie mogą być trudności, wynikające z połączenia w jednym dniu wyborów samorządowych i referendum" - wyjaśniał szef PKW.

Zaznaczył jednak, że jest możliwe przeprowadzenie wyborów i referendum w jednym dniu. "My jako PKW jesteśmy gotowi do tego. To jest nasz obowiązek" - mówił. Poinformował, że PKW jest w trakcie liczenia kosztów związanych z organizacją referendum i wyborów.

"Chcemy do końca sierpnia mieć pewność, czy wybory i referendum będą tego samego dnia, czy też nie. Do końca sierpnia musimy przedstawić nasz terminarz budżetowy ministrowi" - podkreślił szef PKW.

Jego zdaniem, przeprowadzenie w jednym dniu wyborów samorządowych i referendum może wpłynąć na frekwencję. "I prezydent i prezes rady ministrów, która będzie wyznaczać termin wyborów samorządowych, liczą pewnie na podwyższoną frekwencje. Może tak być, że przy okazji wyborów samorządowych wyborcy, którzy pójdą do głosować w ramach referendum, tę frekwencje zawyżą. Chociaż też do końca trudno coś przewidywać" - stwierdził Hermeliński.