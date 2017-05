91 organizacji apeluje do Senatu o odrzucenie ustawy ws. pigułki "dzień po"

"Ta niezwykle szkodliwa społecznie decyzja powoduje, że Polska robi krok do tyłu na drodze respektowania prawa kobiet do wyboru w stosunku do Europy XXI wieku i potwierdza, że w naszym kraju prawa kobiet nie są respektowane" - czytamy w piśmie.źródło: ShutterStock