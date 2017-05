Prezydent, wraz z małżonką, podziękował też mamom za troskę o zdrowie dzieci, edukację i dobre wychowanie.

"Znając z własnego doświadczenia trud rodzicielski, życzymy Paniom wielu sił, cierpliwości, spokoju i pogody ducha na każdy dzień. Dzieci to wielka radość, ale i wielka odpowiedzialność. Wielkie szczęście, ale i wielkie zadanie. Wielkie wyrzeczenia, ale i wielka satysfakcja. Właściwie wszystko, co związane z dziećmi, wydaje się wielkie – nawet kiedy one same są jeszcze małe" - podkreślił prezydent wraz z pierwszą damą.

Zaznaczyli, że oboje wiedzą, jak szybko dzieci dorastają. "Dlatego życzymy Paniom, by te już dorosłe dzieci były dla Pań prawdziwą pociechą i powodem do dumy. Niech odwdzięczają się swoim matkom troskliwością i opieką, a przede wszystkim częstymi spotkaniami i rozmowami" - napisał Andrzej Duda z małżonką.

Zauważyli, że "poświęcanie innym swojego czasu i uwagi to najpiękniejszy prezent, jaki możemy dawać sobie nawzajem w naszych rodzinach, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy żyjemy w pośpiechu i jesteśmy tak bardzo zapracowani".

"W Dniu Matki chcemy też wyrazić wdzięczność za ten bezcenny skarb, jakim dla naszej Ojczyzny są nowe pokolenia Polaków. To dzięki nim nasz naród może trwać. Dlatego Rzeczpospolita otacza rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo szczególną ochroną i opieką. Mamy nadzieję, że obecny rozwój polityki rodzinnej będzie dla Pań dużym wsparciem w wychowywaniu i kształceniu dzieci" - napisali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

"Raz jeszcze składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia" - podkreślili.