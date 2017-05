Prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym w środę orędziu m.in. zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby 11 listopada 2018 r. odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji.

"Jest to termin, który pan prezydent przedstawił. Będziemy musieli się bardzo poważnie nad tym zastanowić. Ja nie wiem, czy to jest dobry termin, nie było jeszcze na ten temat dyskusji i analiz, jest to propozycja, którą bardzo szanujemy, ale musimy się do niej jakoś przygotować. Bo ja nie wiem, czy to jest dobry termin czy zły; brakuje tu konsultacji" - powiedział Karczewski w Sejmie pytany o propozycję prezydenta.

Na uwagę, że Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że obecne przepisy nie przewidują możliwości przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego łącznie z wyborami samorządowymi, Karczewski odpowiedział: "no dlatego trzeba się zastanowić i porozmawiać".

11 listopada 2018 r. to wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych. PKW poprosiła niedawno prezydenta o informację, czy jest koncepcja lub plan, by referendum ws konstytucji odbyło się tego dnia, co wybory samorządowe. PKW zaznaczyła, że obecne przepisy nie przewidują możliwości przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego łącznie z wyborami samorządowymi.

Karczewskiego spytano też, czy propozycja ws terminu referendum, to autonomiczny pomysł prezydenta, czy też został on skonsultowany w PiS. "Wczoraj prezydent przedstawił ten pomysł, my bardzo szanujemy decyzję pana prezydenta. Ona wymaga jeszcze dyskusji, debaty, zastanowienia, czy to jest dobry termin czy zły. Ja nie mam zdania wyrobionego w tej chwili, decyzje będą później" - powiedział marszałek Senatu.

Dopytywany, czy prezydent może liczyć na wsparcie Senatu, Karczewski powiedział, że jest za wcześnie by o tym mówić. "Na razie nie znamy pytań, wiemy zbyt mało. Ma być prowadzona debata, dyskusja, później będziemy podejmować decyzje".

Z kolei zapytany, czy jest presja w PiS w związku z propozycją prezydenta, zaprzeczył. "Nie ma presji, jest informacja, będziemy zastanawiać się, myśleć i podejmować decyzje" - powiedział Karczewski.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

Prezydent powiedział w środę, że święto stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, to najlepszy jego zdaniem dzień "na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie". "I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo" - dodał.

Prezydent podkreślił, że wierzy, iż nikt wyrażonej w referendum opinii narodu podważać nie będzie, a późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej konstytucji. Zdaniem prezydenta, Polska potrzebuje nowej konstytucji, "by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, by być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu".

Wcześniej prezydent mówił, że chce, aby było to referendum konsultacyjne, w którym Polacy wypowiedzieliby się co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, na temat m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu. (PAP)