"Trasa koncertowa Ariany Grande +Dangerous Woman+ zostaje zawieszona do czasu, gdy uda się ocenić sytuację i oddać należny szacunek" – napisała w środę wieczorem w oświadczeniu Agencja Live Nation organizująca tournee artystki. Wcześniej o przerwie w występach co najmniej do 5 czerwca poinformował menedżer wokalistki.

W poniedziałek po koncercie amerykańskiej piosenkarki w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dwoje Polaków, a 119 zostało rannych. Zamachowiec samobójca zdetonował bombę w mieszczącej 21 tys. osób hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena.

Po występie w Manchesterze Grande miała zaplanowane dwa koncerty w łódzkiej hali Atlas Arena oraz w Londynie, Antwerpii, Frankfurcie i Zurychu.

Jak powiedziała PAP Ewa Bieńkowska z Atlas Areny koncerty Grande w Łodzi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Oba miało obejrzeć ponad 25 tys. fanów.

"Od czwartku osoby, które zakupiły bilety mogą zwracać je w miejscu zakupu – w kasie Atlas Areny lub poprzez kontakt ze stroną internetową, na której zakupiły wejściówki" – poinformowała. (PAP)