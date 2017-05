24 maja 2015 roku przeprowadzona została druga tura wyborów prezydenckich. Andrzej Duda uzyskał 51,55 proc. głosów, pokonując tym samym dotychczasowego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

170 spotkań prezydenta z mieszkańcami w 47 powiatach - między innymi o tym Kancelaria Prezydenta RP przypomina w nagraniu z okazji drugiej rocznicy zwycięstwa wyborczego Andrzeja Dudy.

2 lata prezydentury Andrzeja Dudy: 170 spotkań z mieszkańcami, 47 wizyt zagranicznych

W środowym wywiadzie dla PAP prezydent mówił, co zalicza do swoich sukcesów w ciągu minionych dwóch lat. „Realizację zobowiązań wyborczych. Przede wszystkim program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. To były dwa najważniejsze, filarowe elementy programu, z którym szedłem do wyborów. Zostały zrealizowane. Nie mogę oczywiście pominąć w tym miejscu wielkiej zasługi, jaką ma w tym rząd pani premier Beaty Szydło. To program rządowy realizowany przez panią minister Elżbietę Rafalską. Pomoc rodzinom była naszą wspólną ideą” – powiedział Andrzej Duda.

Kancelaria prezydenta zwróciła także uwagę w spocie na siedemdziesiąt rozmów z głowami państw i szefami rządów. W polityce zagranicznej podkreślana jest także inicjatywa Trójmorza, która dotyczy współpracy infrastrukturalnej państw regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Istotnym momentem prezydentury Andrzeja Dudy był - o czym jest mowa w spocie - szczyt NATO w Warszawie.

Przypomniano również, że podczas czterdziestu siedmiu wizyt zagranicznych prezydent wielokrotnie spotykał się z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Pomagał także Polakom mieszkającym na Wschodzie.

Na gruncie krajowym zwrócono uwagę na inicjatywę "Start-upy w Pałacu" wspierającą innowacyjne polskie firmy i na powołanie Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP, dzięki któremu dokonano interwencji w 15 tys. spraw.

Do osiągnięć prezydentury Andrzeja Dudy zaliczono także dbanie o pamięć historyczną: odznaczenie Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf - bohatera II wojny światowej, powstańca warszawskiego, dowódcy słynnej obrony Pałacyku Michla, a także jego pośmiertny awans na stopień generała dywizji; upamiętnienie forsowania Odry przez 1. Armię WP, powstania warszawskiego, zbrodni wołyńskiej, czy otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.