Jednostka Koordynacji Antyterrorystycznej (UCAT) została powołana do życia na jesieni ub.r. W jej skład wchodzą funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, policji, a także Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic. Zdaniem komentatorów jednostka istniała dotychczas jedynie na papierze.

Jak poinformowała szefowa UCAT, wszystkie duże wydarzenia, w tym letnie koncerty muzyczne, będą poddawane szczegółowej analizie pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ataku terrorystycznego. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas tego typu imprez zostaną przez nas podjęte działania adekwatne do poziomu istniejącego zagrożenia" - powiedziała Fazenda.

Ujawniła, że kierowana przez nią instytucja bacznie obserwuje sytuację po zamachu w Manchesterze, utrzymując bliski kontakt w tej sprawie z "podobnymi instytucjami, gromadząc niezbędne dane i analizując je".

Jednym z pierwszych dużych koncertów, jaki zostanie przeanalizowany przez UCAT pod względem potencjalnego ataku, będzie lizboński występ Ariany Grande. Występ amerykańskiej piosenkarki, po której koncercie w Manchesterze doszło w poniedziałek do zamachu, ma się odbyć 11 czerwca.

UCAT działa w strukturach portugalskich służb wywiadowczych. Co trzy lata w tej jednostce ma następować rotacja funkcjonariuszy, a co dwa - zmiana na stanowisku jej koordynatora.

W zamachu bombowym w Manchesterze zginęły co najmniej 22 osoby, a blisko 60 odniosło obrażenia. Doszło do niego krótko po koncercie Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Do przeprowadzenia ataku samobójczego przyznało się we wtorek Państwo Islamskie, ale deklaracja ta jest sprawdzana przez służby.

