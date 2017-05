W środę prokuratura podjęła śledztwo i powierzyła je łódzkiej delegaturze ABW. "Funkcjonariusze ABW rozpoczęli intensywne działania mające na celu zebranie niezbędnych danych do przeprowadzenia czynności procesowych" - powiedział PAP rzecznik.

Żaryn zapewnił, że ABW pozostaje w ciągłym kontakcie ze swoimi brytyjskimi partnerami.

Nie chciał udzielać innych informacji dotyczących podjętego w środę śledztwa, odsyłając do nadzorującej działania ABW łódzkiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej.

Prokuratorskie śledztwo, powierzone ABW wszczęte z urzędu jest prowadzone w sprawie zabójstwa wielu osób, w tym dwóch obywateli polskich oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, w tym obywatela Polski. Prokuratura podkreśla, że czyn ten został popełniony przy użyciu materiałów wybuchowych, poprzez wywołanie ich eksplozji podczas imprezy masowej.

W poniedziałek wieczorem w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Do wybuchu bomby podłożonej przez terrorystę samobójcę doszło po koncercie amerykańskiej piosenkarki w mieszczącej ponad 20 tys. osób hali Manchester Arena.(PAP)