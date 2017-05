W środę na konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski poinformował, że wsparcie finansowe otrzyma 10 placówek w całym regionie.

"Wspieranie walki z chorobami nowotworowymi to dla dolnośląskiego samorządu absolutny priorytet. Dzięki tym pieniądzom nowoczesny sprzęt i nowe oddziały onkologiczne pojawią się nie tylko we wrocławskich szpitalach, ale również w placówkach w mniejszych miastach. Chodzi nam o to, by dostęp do leczenia był bliżej miejsca zamieszkania" - powiedział Przybylski.

Jak podano, ze 156 mln zł dofinansowania 26,7 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rozbudowę szpitala w Zgorzelcu, a 24 mln zł trafi do szpitali w Legnicy i Jeleniej Górze, m.in. na modernizację bloku operacyjnego, rozbudowę szpitala i zakup sprzętu.

Budowa i wyposażenie w Jeleniej Górze Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii kosztowała 25,4 mln zł, a samorząd dolnośląski przeznaczył na tę inwestycję 20,5 mln zł.

"Część zadań, jak budowa tej jeleniogórskiej filii czy budowa Centrum Chorób Piersi we Wrocławiu, odbywała się ze środków własnych i te obiekty są już gotowe. Teraz z funduszy unijnych refundujemy te wydatki" - zaznaczył wicemarszałek Jerzy Michalak.

Pieniądze przeznaczono też na zakup sprzętu do mniejszych placówek, jak np. 4,2 mln zł na rezonans magnetyczny dla SPZOZ w Świdnicy czy 1,8 mln zł na zakup mammografu cyfrowego, wirówki cytologicznej, mikrotomu i mikroskopu biologicznego dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-20. (PAP)