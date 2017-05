W środę w Warszawie rozpoczęła się XIII Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego pt.: "Strategie finansowe projektów rozwojowych". Główne panele dyskusyjne konferencji dot. problemu smogu w miastach, mieszkalnictwa, transportu i energetyki.

Smoliński przypomniał, że Narodowy Program Mieszkaniowy, o którym rozmawiano na ubiegłorocznej konferencji BGK dla JST, został przyjęty przez rząd we wrześniu 2016 r.

Podkreślił, że głównym celem tego programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków. Dodał, że Polska znajduje się na ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o średnią liczbę mieszkań na tysiąc osób.

Kolejnym celem - jak mówił - jest "zdecydowane obniżenie ilości osób, które mieszkają w lokalach substandardowych, tj. takich, które nie posiadają pełnej infrastruktury, czy są przeludnione".

Z diagnozy rynku wynika, że w Polsce tylko 40 proc. obywateli może wynająć lokal na rynku komercyjnym, bądź kupić mieszkanie za gotówkę, czy na kredyt. Kolejne 20 proc. czeka na mieszkanie komunalne lub socjalne.

"Ok. 40 proc. Polaków nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych" - podkreślił wiceminister. Dodał, że dla tych 40 proc. powstaną mieszkania "na wynajem o w miarę niskich czynszach" w ramach programu Mieszkanie plus.

"Pilotaż tego programu już jest realizowany przez spółkę BGK Nieruchomości" - powiedział.

Smoliński mówił, że obecnie resort budownictwa kończy także prace nad tzw. Bankiem Ziemi, który będzie tworzył zasób nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Przypomniał, że MIB pracuje też nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Podkreślił, że jest to "bardzo duże przedsięwzięcie", które będzie wymagało ok. 150 zmian w innych ustawach oraz wydania ok. 40 rozporządzeń.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przemysłu. BGK angażuje się m.in. w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. (PAP)