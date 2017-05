Nie ujawniono, kiedy i gdzie dokładnie zabity został al-Masri. Według źródła w armii syryjskiej cytowanego przez państwowe media, wśród zabitych w tej operacji byli Saudyjczycy i Irakijczycy.

Reuters przypomina, że poprzedni "minister wojny" IS Abu Umar al-Sziszani został zabity w zeszłym roku. Według Pentagonu był on prawdopodobnie jedną z ofiar amerykańskiego nalotu w Syrii. IS potwierdziło jego śmierć w lipcu 2016 roku, twierdząc jednak, że zginął podczas walk w irackim mieście Szarkat na południe od Mosulu. (PAP)