Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, droga, z której korzystają kierowcy wjeżdżający do Krakowa od strony Warszawy, już niedługo zyska rangę, na jaką zasługuje. „To kolejna, po tramwaju do Górki Narodowej, kluczowa inwestycja, na którą czekali mieszkańcy północnej części Krakowa” - zaznaczył.

Przebudowa będzie dotyczyć niemal trzykilometrowego odcinka al. 29 Listopada od skrzyżowania z ul. Opolską do granic miasta. Dzięki temu arteria, która jest przedłużeniem drogi krajowej nr 7 prowadzącej do Warszawy, zostanie poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku. Na odcinku od planowanej pętli tramwajowo-autobusowej do granic miasta zostaną wydzielone dodatkowo buspasy. Ponadto, po obu stronach ulicy powstaną ciągi piesze i ścieżki rowerowe. W ramach zadania przebudowane będą także dwa wiadukty kolejowe.

Według przedstawicieli władz miasta inwestycja ta, wspólnie z budową tramwaju do Górki Narodowej, na którą umowę podpisano we wtorek, zrewolucjonizuje system transportowy na północy Krakowa.

Inwestycję zrealizuje w systemie „zaprojektuj i zbuduj” firma Strabag. Zaproponowała ona w przetargu najniższą cenę, wynoszącą 95 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem wykonawca w pierwszej kolejności zajmie się opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem zgód administracyjnych, również tych związanych z wykupem potrzebnych działek z rąk prywatnych. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w rok od podpisania umowy. Kontrakt na realizację inwestycji przewidziany jest do 31 grudnia 2021 roku.

Przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zapowiedzieli, że na czas prac budowlanych ruch na al. 29 Listopada zostanie utrzymany, choć nie uda się uniknąć utrudnień w ruchu.

Projekt przebudowy jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (PAP)