Jak poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa, Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął w środę śledztwo w sprawie zdarzenia przestępczego o charakterze terrorystycznym, do którego doszło 22 maja w Manchesterze (Wielka Brytania). W ataku śmierć poniosło dwoje obywateli Polski; jeden został ciężko ranny.

Wszczęte z urzędu postępowanie prowadzone będzie w sprawie zabójstwa wielu osób, w tym dwóch obywateli polskich oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, w tym obywatela Polski. Prokuratura podkreśla, że czyn ten został popełniony przy użyciu materiałów wybuchowych, poprzez wywołanie ich eksplozji podczas imprezy masowej.

W poniedziałek wieczorem w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Do wybuchu bomby podłożonej przez terrorystę samobójcę doszło po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w mieszczącej 21 tys. osób hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. (PAP)