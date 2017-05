Ogłoszenie wyroku było jawne, ale jego uzasadnienie sąd ogłosił tylko oskarżonemu, bez udziału publiczności. W sądzie nie było prokuratora ani obrońców sędziego.

Wcześniej prokurator żądał dla Cezarego K. łącznej kary pięciu lat pozbawienia wolności; z kolei obrońca i oskarżony wnieśli o uniewinnienie.

Sędzia K. powiedział PAP po ogłoszeniu wyroku, że cieszy go takie rozstrzygnięcie; podkreślił też, że od początku twierdził, iż jest niewinny. Dodał, że gdy wyrok w takim kształcie się uprawomocni, będzie chciał wrócić do zawodu (obecnie jest zawieszony w czynnościach służbowych).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w maju 2013 r. Miał niejawny charakter.

Były prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu Cezary K. został oskarżony o sześć przestępstw o charakterze seksualnym. Sędzia nie przyznał się w śledztwie do winy. Grozi mu kara do 12 lat więzienia. Wiosną 2011 r. media podawały, że Cezary K. miał się dopuścić przestępstw seksualnych wobec stażystki w zwoleńskim sądzie. Według mediów, kobieta opowiedziała w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, że K. siłą zaciągnął ją do samochodu, wywiózł za miasto i zgwałcił. Wcześniej miała być molestowana w budynku sądu.

Do przestępstw zarzucanych 51-letniemu obecnie Cezaremu K. miało dochodzić między 4 stycznia 2011 r. a 10 lutego 2011 r. W tym czasie K. był prezesem Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Ustąpił z tej funkcji w lutym 2011 r.

Pięć zarzutów dotyczących przestępstw o charakterze seksualnym wobec pracownicy sądu w Zwoleniu sędzia usłyszał w październiku 2011 r. Postawienie zarzutów było możliwe po uchyleniu Cezaremu K. immunitetu sędziego we wrześniu 2011 r. przez Sąd Najwyższy.

W grudniu 2011 r. prokuratura informowała, że w czasie prowadzonego w tej sprawie śledztwa ujawniono nowe fakty i okoliczności sprawy pozwalające na postawienie sędziemu kolejnego zarzutu dotyczącego podobnego przestępstwa wobec tej samej osoby pokrzywdzonej. Postawienie kolejnego zarzutu wymagało ponownego przeprowadzenia całej procedury związanej z uchyleniem immunitetu. Sąd Najwyższy uchylił go w kwietniu 2012 r. i zezwolił na kolejne pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

Cezary K. został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego wynagrodzenie obniżono o 30 proc.

Sąd dyscyplinarny nie uwzględnił natomiast wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Cezarego K. Sąd dyscyplinarny uznał, że na tym etapie postępowania nie ma obawy matactwa czy utrudniania postępowania karnego, które uzasadniałoby stosowanie aresztowania.

Ostrowiecki sąd zajmował się sprawą na mocy decyzji Sądu Najwyższego. Akt oskarżenia ws. Cezarego K. lubelska prokuratura skierowała we wrześniu 2012 r. do sądu w Zwoleniu. Sędziowie tamtejszego sądu wnioskowali jednak do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy ich byłego szefa do rozpoznania przez inny sąd