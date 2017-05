Sejm zajmie się ponadto projektem zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz wybierze członków Komisji Weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji.

Sejm uczcił minutą ciszy ofiary zamachu w Manchesterze. Co najmniej 22 osoby zginęły, a 119 zostało rannych, z czego 59 musiało być hospitalizowanych, po tym jak w poniedziałek wieczorem, po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, doszło do zamachu bombowego. Do przeprowadzenia zamachu w Manchesterze przyznało się we wtorek Państwo Islamskie (IS). W środę minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski poinformował w RMF FM, że w zamachu zginęło dwoje Polaków

Na początku posiedzenia ślubowanie złożyła Marta Kubiak; zastąpi ona w ławach sejmowych Krzysztofa Łapińskiego, który został rzecznikiem prasowym prezydenta Andrzeja Dudy.

Pierwszym punktem posiedzenia będzie informacja ministrów: sprawiedliwości oraz administracji i spraw wewnętrznych w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Wniosek o informację złożył rząd.

25-letni Igor Stachowiak został zatrzymany 15 maja 2016 r. na wrocławskim rynku; policja poszukiwała go za oszustwa. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Sprawa wróciła po wyemitowaniu sobotniego reportażu w TVN24, gdzie m.in. pokazano zapis z kamery paralizatora, którego kilkakrotnie użyto wobec mężczyzny

Wnioski o informację rządu złożyły też kluby: PO i Nowoczesnej. Platforma chce ponadto powołania sejmowej komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić okoliczności śmierci Igora Stachowiaka, a także odwołania wiceszefa MSWiA, odpowiedzialnego za policję, Jarosława Zielińskiego.

Sejm zajmie się w środę wnioskiem o wotum nieufności dla Macierewicza. Posłowie PO w uzasadnieniu uznali działalność szefa MON "za przykład skrajnej niekompetencji", zarzucając mu, że podejmowane przez niego decyzje "szkodzą Wojsku Polskiemu, osłabiają pozycję naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim". Premier Beata Szydło zapewniła, że nie rozważa dymisji ministra obrony narodowej. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów - tzn., że musi za nim opowiedzieć minimum 231 posłów. Głosowanie nad wnioskiem - pod debacie.

Posłowie rozpatrzą też projekt noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych, autorstwa PiS. Projekt zmienia model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych "w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk". Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 lipca. W ciągu pół roku od tego czasu, minister mógłby odwołać każdego prezesa sądu w Polsce, bez podania przyczyn. Propozycję PiS krytykuje opozycja i środowiska sędziowskie.

Niewykluczone, że Sejm będzie kontynuował w środę prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami - ich następców wybrałby Sejm.

We wtorek projektem zajmowała się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł złożył zapowiedzianą podczas sobotniego posiedzenia Kongresu Prawników Polskich poprawkę, zgodnie z którą zgłaszać sędziów - kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa miałyby stowarzyszenia lub grupy sędziów i prokuratorów oraz władze korporacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Kandydatów wybierałby następnie Sejm.

W czwartek posłowie wybiorą członków Komisji Weryfikacyjnej ws. warszawskiej reprywatyzacji. W Komisji Weryfikacyjnej będzie czterech przedstawicieli PiS oraz po jednym z pozostałych klubów sejmowych: PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15. PiS zgłosił Łukasza Kondratko, prawnika, posła Marcina Horała; dr politologii, posła, samorządowca Jana Mosińskiego oraz Sebastiana Kaletę (prawnika po aplikacji radcowskiej). Kandydatem PO jest poseł Robert Kropiwnicki; Klub Kukiz'15 zgłosił kandydaturę prawnika Adama Zielińskiego; PSL - dr Bartłomieja Opalińskiego, a Nowoczesna - posła Jerzego Meysztowicza. Przewodniczącym komisji będzie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. (PAP)