O godz., 9.30 premier Szydło w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie odda hołd zamordowanym w zamachu w Manchesterze.

W środę MSZ poinformowało, że w zamachu terrorystycznym w Manchesterze zginęło dwoje Polaków. MSZ potwierdziło także, że wśród rannych jest jeden Polak. Jak podkreślono zarówno on, jak i jego rodzina otrzymują "niezbędną pomoc konsularną".

"Rodzinie zamordowanych składam wyrazy głębokiego współczucia. Z ręki bezwzględnych morderców giną niewinni ludzie. Ich śmierć jest nauką" - napisała szefowa polskiego rządu na Twitterze.

Wcześniej premier poprosiła też o modlitwę w intencji zamordowanych. "W zamachu terrorystycznym zginęli nasi rodacy. Módlmy się za Nich. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym" - napisała szefowa polskiego rządu na Twitterze.

Co najmniej 22 osoby zginęły, a blisko 60 odniosło obrażenia gdy w poniedziałek wieczorem, po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, doszło do zamachu bombowego. Do przeprowadzenia zamachu w Manchesterze przyznało się we wtorek Państwo Islamskie (IS). (PAP)