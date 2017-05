Minister był pytany w TVP Info o doniesienia medialne, jakoby w ramach postępowania na samoloty dla VIP-ów Służba Kontrwywiadu Wojskowego zgłaszała zastrzeżenia do firm, które żądały unieważnienia tego zakupu.

"To jest bardzo poważna sprawa. Wiele wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z działaniem, które było wymierzone wprost w bezpieczeństwo państwa polskiego. Ona jest prowadzona i myślę, że niedługo stanie się przedmiotem postępowania prokuratorskiego" - powiedział Macierewicz.

Dodał, że sejmowa komisja ds. służb specjalnych, a następnie opinia publiczna, zostanie poinformowana "o wszystkich aspektach tej sprawy". "Łącznie z tym jak organizowano lobbing, jak niektórzy politycy angażowali się w przedsięwzięcie o naprawdę niesłychanie groźnym dla Polski wymiarze" - powiedział minister.

Dopytywany na rzecz kogo miał być prowadzony lobbing, szef MON odparł: "To jest dobre pytanie. Można by się zastanowić na rzecz jakiego państwa, czyich interesów i jakich konsekwencji dla bezpieczeństwa Polaków".

"Służba Kontrwywiadu Wojskowego jest właściwym organem do wyjaśnienia tej sprawy i przekazania jej prokuraturze. Liczę na to, że sąd wymierzy stosowne kary" - dodał Macierewicz.

W listopadzie 2016 r. MON podpisało z firmą Gulfstream umowę na dostawę dwóch małych samolotów G550. Natomiast w marcu 2017 r. został zawarty kontrakt na trzy samoloty średniej wielkości Boeing 737 (dwa nowe i jeden używany).

Zgodnie z umową oba samoloty Gulfstream G550 miały trafić do Polski do połowy sierpnia 2017 r. MON podawało jednak, że dostawa nastąpi szybciej - pierwsza maszyna przyleci w czerwcu, a druga w lipcu. Według najnowszych danych pierwszy samolot będzie w Polsce w ostatniej dekadzie czerwca.

Natomiast umowa z Boeingiem przewiduje dostawę używanego samolotu B737-800NG w konfiguracji pasażerskiej do połowy listopada 2017 r. (z czasem zostanie przebudowany). Natomiast dwie nowe maszyny w konfiguracji z salonką do przewozu najważniejszych osób w państwie (oznaczonych jako BBJ2, od Boeing Business Jet) mają być w Polsce do połowy września i połowy listopada 2020 r.

Wszystkie maszyny mają trafić do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Kwota kontraktu z Gulfstreamem to nieco ponad 440,5 mln zł netto. Po doliczeniu podatku, który zapłaciła strona polska, to ponad 538 mln zł. Wartość netto umowy z Boeingiem wynosi 523,6 mln dolarów, czyli ok. 2 mld 65 mln zł, a po doliczeniu podatku - ok. 2,5 mld zł.