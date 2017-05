"Podejrzany pakunek z Victoria Coach Station, o którym informowano, został usunięty. Nie znaleziono w nim nic podejrzanego. Dziękujemy za cierpliwość" - napisała londyńska policja na Twitterze.

Do zamknięcia dworca doszło kilkanaście godzin po zamachu w Manchesterze, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci. Doszło do niego tuż po koncercie amerykańskiej gwiazdy pop Ariany Grande.