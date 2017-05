"Z wielkim smutkiem i głębokim wstrząsem przyjąłem informację o brutalnym ataku, do którego doszło w Manchesterze. Moje serce łamie się na myśl, że terroryzm znów stara się zaszczepić strach tam, gdzie powinna być radość, dzielić tam, gdzie młodzi ludzie i rodziny powinny spotykać się, by razem świętować. Chciałbym przekazać wyrazy najgłębszego współczucia premier (Theresie) May i Brytyjczykom. Dziś przeżywamy żałobę z wami. Jutro będziemy pracować razem, aby walczyć z tymi, którzy chcą zniszczyć nasz styl życia. Nie doceniają naszej i waszej wytrzymałości - te tchórzliwe ataki wzmocnią tylko nasze zaangażowanie we wspólne działania, aby pokonać sprawców takich podłych czynów" - napisał Juncker w oświadczeniu przesłanym we wtorek dziennikarzom.

W poniedziałkowym wybuchu w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, tuż po zakończeniu koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande, zginęły co najmniej 22 osoby, w tym dzieci, a 59 ludzi zostało rannych. Wybuch jest traktowany przez brytyjską policję jako atak terrorystyczny.