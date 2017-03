"Pod koniec tygodnia, w związku ze zbliżającym się pierwszym rokiem funkcjonowania przełomowego programu +Rodzina 500 Plus+, odbędzie się wydarzenie, które będzie podsumowaniem tego pierwszego roku. Postaramy się pokazać jak ten niezwykle ważny dla wielu polskich rodzin program wpłynął na codzienne funkcjonowanie Polaków" - mówił Bochenek podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział, że zaprezentowane zostaną nie tylko liczby, ale i konkretne przypadki beneficjentów wsparcia.

Program "Rodzina 500 Plus" ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Przewiduje on 500-złotowe świadczenie wychowawcze dla rodziców, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko.

Według najnowszych danych NFZ, liczba urodzeń w styczniu tego roku wyniosła 32 061, to jest o 2 234 porodów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane za styczeń - podkreślił NFZ - są wstępne i liczba urodzeń może jeszcze ulec zwiększeniu. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, to m.in. zasługa "Programu 500 Plus".