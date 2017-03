Waszczykowski powiedział w poniedziałek, że MSZ ma ekspertyzy, według których Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego.

„Nie sposób nie odnieść się do słów wielkiego przegranego – pana ministra Waszczykowskiego, który dzisiaj sugerował, że wybór pana Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej jest nieważny, bo jest sfałszowany. To trochę tak jakby mówić, że wczoraj Czarnogóra wygrała z Polską 2 do 1” - powiedział Petru podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Częstochowie.

„Są pewne fakty i ktoś, jeżeli tych faktów nie przyjmuje, obraża się i potem stara się wytłumaczyć Polakom, że to zupełnie inaczej wygląda niż w rzeczywistości” - dodał lider Nowoczesnej.

„Swego czasu minister Bartoszewski mówił o +dyplomatołkach+ i mam wrażenie, że dokładnie mamy do czynienia z taką sytuacją. Pan minister Waszczykowski niszczy dalej wizerunek Polski na świecie, wchodząc w tę samą retorykę, którą słyszymy często w sprawie Smoleńska – kwestionowanie tego, że był to normalny wypadek” - powiedział Petru.

Ocenił, że sam rząd jest w sprawie wyboru Tuska podzielony – niektórzy podzielają stanowisko Waszczykowskiego, a niektórzy uważają tę sprawę za zamkniętą. Lider Nowoczesnej powtórzył apel o wspólne, ponadpartyjne działanie na rzecz silnej Polski w UE. Chodzi - dodał - o ruch łączący z różnych ugrupowań, który m.in. sprzeciwiałby się takim wypowiedziom, jak tej autorstwa szefa dyplomacji.

Lider Nowoczesnej podczas konferencji prasowej odniósł się też do wyników referendum w Legionowie. W niedzielnym referendum wzięło udział 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej. Referendum było reakcją na przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy zakładający, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

„To bardzo ważne referendum – pokazuje jak bardzo nie konsultowane są pomysły PiS-u, one są wbrew mieszkańcom. (…) Prawie 95 proc. mieszkańców powiedziało +nie+ dla idei (posła PiS, Jacka) Sasina. To jest bardzo mocny sygnał” - powiedział Petru i zaapelował do rządu, by wsłuchiwał się w głos obywateli i „nie robili wszystkiego +na rympał+ wbrew obywatelom”.

Petru przyjechał w poniedziałek do Częstochowy aby spotkać się z mieszkańcami i działaczami swojego jego ugrupowania. Chodzi o mobilizację, przygotowanie przed wyborami samorządowymi i przedstawienie programu Nowoczesnej - oferty „co po PiS-ie” – mówił.

Wyraził opinię, że Polska przez osiem lat poprzednich rządów była „na jałowym biegu”. „Nic strasznego się nie działo, potem przyszedł PiS i mamy teraz destrukcję państwa, ale jestem przekonany, że Polacy nie chcą powrotu do tego, co było, tylko chcą nadziei na znacznie lepsze jutro (...)” - oświadczył.

„Polacy nie chcą głosować wyłącznie na +antyPiS+, ale oczekują oferty, która przekona ich, że można tworzyć Polskę lepiej zorganizowaną” - wskazał Petru. Zapowiedział, że Nowoczesna chce wystawić w wyborach samorządowych w Częstochowie własną listę i własnego kandydata na prezydenta miasta; nie zdradził jego nazwiska. (PAP)