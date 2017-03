Projekt został przedstawiony w cotygodniowym cyklu "Poniedziałek Wolności", w którym Kukiz’15 proponuje ustawy ułatwiające życie obywatelom, obniżające podatki, upraszczające prawo. "Dzisiaj kolejny taki projekt, a mianowicie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która wprowadza możliwość czasowego wyrejestrowania samochodu lub motocykla, czyli czasowego wycofania z ruchu" - poinformował wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

"Jeżeli ktoś ma taką sytuację, że na przykład wyjechał z Polski, kolekcjonuje samochody zabytkowe, albo z jakiegoś powodu po prostu nie używa swojego samochodu, to będzie mógł wycofać go z ruchu, wyrejestrować i przez to płacić 95 proc. stawki ubezpieczenia OC" - dodał Tyszka.

Zdaniem posła, "wprowadzenie takiej możliwości czasowego wyrejestrowania będzie się wiązało z olbrzymimi oszczędnościami dla tych obywateli, którzy akurat czasowo nie korzystają ze swoich pojazdów".

Przedstawiciel wnioskodawców projektu o ruchu drogowym, poseł Kukiz'15 Paweł Szramka podkreślił, że propozycja ta jest "powrotem do elementarnej równości kierowców, obywateli wobec prawa". "W chwili obecnej kierowcy mogą czasowo wycofać pojazd z ruchu jeśli jest to ciężarówka, jest to autobus, pojazd specjalny lub ciągnik rolniczy" - tłumaczył. "Dlaczego wobec tego nie mogą tego zrobić osoby, które posiadają pojazdy osobowe bądź motocykle?" - dodał Szramka.

Inicjatywa ustawodawcza Kukiz’15 to kolejna propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałek Wolności", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczać biurokrację. Kukiz'15 zgłosił już projekty dotyczące: likwidacji gabinetów politycznych w samorządach, Polskiej Organizacji Turystycznej, wprowadzenia najprostszej deklaracji VAT w Europie, obniżenia VAT na e-booki, e-prasę i ubranka dziecięce, a także zniesienia akcyzy na samochody osobowe oraz uchwalenia obowiązku upubliczniania rejestrów umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.