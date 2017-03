Wysłannik ONZ apeluje o ratowanie rozejmu w Syrii

Specjalny wysłannik ONZ ds. Syrii Staffan de Mistura zaapelował w sobotę do władz Rosji, Turcji i Iranu, by ratowały załamujący się rozejm w Syrii, co pomogłoby też kontynuować rozmowy pokojowe; w Genewie trwa kolejna tura tych rozmów pod egidą ONZ.