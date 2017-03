Prezydent Warszawy o nowym zawiadomieniu CBA ws. reprywatyzacji

Osoby, o których mowa w nowym zawiadomieniu CBA to te same, które pojawiły się we wcześniejszych sprawach, i które zostały zatrudnione przez PiS - powiedziała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz pytana o nowe zawiadomienie CBA do prokuratury ws. reprywatyzacji w Warszawie.