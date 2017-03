"Dzisiaj rozpoczynamy szerokie konsultacje społeczne związane z ideą metropolii warszawskie. Będą polegały na zebraniu informacji jak powinna, według mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin, wyglądać metropolia, która służyłaby zrównoważonemu rozwojowi aglomeracji" - poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Jarosław Krajewski.

Jak zaznaczył, trwają już rozmowy z samorządowcami, w których bierze udział wojewoda mazowiecki. "Dla nas najistotniejszy jest głos mieszkańców metropolii warszawskiej" - podkreślił Krajewski.

Dodał, że opinie nt. projektowanych zmian będę zbierane przez specjalną stronę internetową i umieszczoną na niej ankietę, a także podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Na stronie znajdą się informacje nt. terminów i miejsc, w których będzie można spotkać wolontariuszy.

Przez stronę zrzeszenia mieszkańców i organizacje społeczne będą mogły wypełniać zgłoszenia z prośbą o spotkanie.

Jacek Sasin (PiS) powiedział, że konsultacje są zaplanowane do połowy kwietnia; uwagi zebrane w ich trakcie będą przekazane do ekspertów pracujących przy Narodowym Centrum Samorządu Terytorialnego. "Tam będą stworzone rekomendacje do założeń zapisów ostatecznego projektu. Będzie on poprawioną wersją projektu, który został złożony przez naszych posłów w parlamencie" - zaznaczył poseł.

Przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy zakłada, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy, w tym: w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.