Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ma zapewniać większą ochronę konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne.

Wprowadza np. prawo udzielania kredytów hipotecznych tylko przez banki i SKOK-i - nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe. Wprowadza także obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której klient uzyskuje dochody.

Przewiduje również ograniczenia w pobieraniu opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, zobowiązuje kredytodawcę do przekazania decyzji kredytowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, wprowadza zakaz sprzedaży wiązanej, czyli uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego.

W myśl ustawy banki będą miały obowiązek oferowania restrukturyzacji kredytu, gdy kredytobiorca będzie miał kłopot ze spłatą. Dopiero gdy restrukturyzacja nie przyniesie efektu, kredytobiorca będzie miał sześć miesięcy na sprzedaż mieszkania.

W ustawie znalazły się również regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. Informacje o warunkach kredytów hipotecznych mają trafić do tzw. porównywarek internetowych, które mają klientom ułatwić dokonanie wyboru kredytu.

Trzy poprawki Senatu, które w czwartek przyjął Sejm, przesądzają o wydłużeniu terminów na rejestrację pośredników kredytowych przez KNF do sześciu miesięcy (w dotychczasowych zapisach było to 30 dni).

Podczas prac parlamentarnych posłowie doprowadzili do skreślenia zawartego w rządowym przedłożeniu zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawcę. Zapis ten nie został też przywrócony w Senacie, choć zwracał się o to do senatorów przewodniczący KNF Marek Chrzanowski, argumentując, że jeśli tego zapisu nie będzie, pośrednicy będą zainteresowani, by umów kredytowych było jak najwięcej, a nie będą zwracali uwagi na ich jakość.

W ustawie pozostał jedynie przepis, że pośrednicy kredytowi będę musieli zarejestrować się w KNF, a ci zarejestrowani będą musieli wnosić na rzecz KNF 0,3 proc. opłaty pobieranej za pośrednictwo.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. (PAP)